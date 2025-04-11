اردوغان يتهم إسرائيل بمحاولة "نسف الثورة" في سوريا

اتهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الجمعة إسرائيل بالسعي إلى "نسف الثورة" في سوريا من خلال تأجيج الانقسامات في البلاد بعد سقوط بشار الأسد.



وقال اردوغان في منتدى دبلوماسي في أنطاليا بجنوب تركيا إن إسرائيل "تحاول نسف ثورة الثامن من كانون الأول من خلال تأجيج الخلافات العرقية والدينية في سوريا وتحريض الأقليات في البلاد على معارضة الحكومة".

