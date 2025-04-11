ترامب يعتبر أن سياسته بشأن التعرفات الجمركية "تبلي بلاء حسنا"

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن سياسته بشأن التعرفات الجمركية "تبلي بلاء حسنا"، على رغم الاضطرابات في الأسواق العالمية وتراجع الدولار أمام عملات أخرى.



وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي "نحن نبلي بلاء حسنا في سياستنا بشأن التعرفات. (أنباء) مفرحة لأميركا والعالم!!! تمضي بشكل سريع".

