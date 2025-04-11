ترامب: حرب أوكرانيا عبثية وعلى روسيا أن تتحرك

اعتبر الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أنّ الحرب في أوكرانيا "عبثية".



ودعا موسكو إلى التحرك نحو إبرام تسوية، في موقف تزامن مع زيارة يقوم بها مبعوثه ستيف ويتكوف إلى روسيا حيث سيلتقي الرئيس فلاديمير بوتين.



وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "على روسيا أن تتحرك"، مشيرا الى أن الحرب التي أطلقتها روسيا عبر غزو أراضي أوكرانيا مطلع العام 2022 "عبثية" و"كان يجب ألا تقع".