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زيلينسكي: "مئات" من المواطنين الصينيين يقاتلون مع روسيا في أوكرانيا
أخبار دولية
2025-04-11 | 11:20
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زيلينسكي: "مئات" من المواطنين الصينيين يقاتلون مع روسيا في أوكرانيا
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة أن "مئات" من المواطنين الصينيين يقاتلون لصالح روسيا في أوكرانيا، بعد أيام من اتهامه موسكو بجر بكين إلى الحرب.
وقال زيلينسكي خلال كلمة عبر الفيديو في اجتماع قادة عسكريين لدول حليفة لأوكرانيا في بروكسل، "في الوقت الحاضر، لدينا معلومات بأن ما لا يقل عن عدة مئات من المواطنين الصينيين يقاتلون في صفوف قوات الاحتلال الروسي. وهذا يعني أن روسيا تحاول بوضوح إطالة أمد الحرب، حتى من خلال استغلال أرواح الصينيين".
أخبار دولية
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