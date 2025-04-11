البيت الأبيض يؤكد أن المحادثات مع إيران ستكون "مباشرة"

أكد البيت الأبيض الجمعة أن المحادثات الأميركية مع إيران ستكون مباشرة، رغم نفي طهران، في حين يستعد الجانبان لجولة تفاوض هذا الأسبوع في سلطنة عمان.



وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارولاين ليفيت للصحافيين "ستكون هذه محادثات مباشرة مع الإيرانيين، أريد أن يكون ذلك واضحا تماما"، مضيفة "يؤمن الرئيس بالدبلوماسية والمحادثات المباشرة، والتحدث مباشرة في نفس القاعة".

