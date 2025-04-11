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انتهاء اللقاء بين بوتين ومبعوث ترامب بعد أكثر من أربع ساعات
أخبار دولية
2025-04-11 | 16:18
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انتهاء اللقاء بين بوتين ومبعوث ترامب بعد أكثر من أربع ساعات
انتهى لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستيف ويتكوف عقد في سان بطرسبرغ، وقد استمرت المناقشات أكثر من أربع ساعات وتناولت خصوصا ملف أوكرانيا، وفق ما أفادت الجمعة وكالات أنباء روسية.
وفق وكالتي ريا نوفوستي وتاس، استمرت المحادثات أربع ساعات وثلاثين دقيقة. وأفاد مراسل صحيفة إزفيستيا على تلغرام بأن الوفدين غادرا المكتبة الرئاسية حيث عقد الاجتماع.
وقال الكرملين في بيان مقتضب إن "رئيس الدولة الروسي التقى المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأميركية ستيف ويتكوف".
وأضاف أن "الاجتماع ركز على جوانب التسوية الأوكرانية".
أخبار دولية
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