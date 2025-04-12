توجيه الاتهام لأميركي هدد باغتيال ترامب

أوقِف رجل أميركي يبلغ 32 عاما ووجهت إليه تهمة إطلاق تهديدات باغتيال الرئيس دونالد ترامب في رسائل عبر الإنترنت، حسبما أعلنت وزارة العدل في بيان.



وذكر البيان أن الرجل قال على حسابه المسمى "السيد شيطان" في يوتيوب إنه ضاعف مشترياته من الأسلحة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني.



وقال في أحد مقاطعه المصورة "سأقتله"، واصفا أيضا بحسب الوزارة عناصر شرطة الهجرة الأميركيين بأنهم "إرهابيون".



وعقب تلقيه بلاغا، أوقف مكتب التحقيقات الفدرالي الأربعاء شون مونبر، المقيم في بتلر في بنسلفانيا (شرق).



وفي هذه المدينة الصغيرة الواقعة في شرق البلاد كان ترامب نجا بأعجوبة من إطلاق نار عليه خلال تجمع انتخابي في تموز الماضي. وكان المسلح قُتِل برصاص الشرطة.