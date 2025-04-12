ترامب: أريد أن تكون إيران دولة رائعة وعظيمة ولكن لا يمكنها امتلاك سلاح نووي

شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أن إيران "لا يمكنها امتلاك سلاح نووي"، وذلك قبيل محادثات حول البرنامج النووي الإيراني.



وقال ترامب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية "اير فورس وان": "أريد أن تكون إيران دولة رائعة وعظيمة وسعيدة. لكن لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي"، وذلك قبل ساعات من لقاء مبعوثه ستيف ويتكوف بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في عُمان.