إسرائيل تعلن اعتراض مسيّرة وسقوط أُخرى في الأردن... والحوثيون يعلنون مسؤوليتهم

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة، اعتراض طائرة مسيّرة اقتربت من إسرائيل من الشرق، فيما أفاد مصدر عسكري في الأردن بسقوط مسيّرة تسبب حطامها في اندلاع حريق. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.



من جهتهم، أعلن الحوثيون في اليمن مسؤوليتهم عن إطلاق مسيّرتين باتجاه إسرائيل.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أعلن فيه اعتراض المسيّرة، إنه لم يتم تفعيل صفارات الإنذار في الأراضي الإسرائيلية.



من جهته، أفاد مصدر عسكري أردني بسقوط طائرة مسيّرة مجهولة المصدر في منطقة ماعين بمحافظة مأدبا على بعد نحو 30 كيلومترا جنوب غرب العاصمة عمّان.



وذكرت وسائل إعلام أردنية عدة أن المسيّرة أطلقت من اليمن.



وأعلن الحوثيون في اليمن أنهم استهدفوا "هدفَين عسكريَين للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بطائرتَين مسيّرتَين نوع (يافا)".