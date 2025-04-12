بعد خضوعه لفحص طبي... ترامب يؤكد أنه في صحة "جيدة جدا"

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يشعر بأنه في صحة "جيدة جدا" بعد خضوعه لأول فحص طبي سنوي منذ عودته إلى الرئاسة.



وقال ترامب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية "اير فورس وان": "عموما شعرت بأنني في حالة جيدة جدا".



وأضاف: "خضعت لاختبار إدراكي. لا أعرف ماذا أقول لكم سوى أنني أجبت على كل الأسئلة بشكل صحيح".