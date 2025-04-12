ترامب: الدولار سيبقى "دائما" العملة المرجعية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الدولار سيظل "العملة المرجعية"، وذلك في وقت تشهد العملة الخضراء تراجعا في الأسواق متأثرة بسياسة الرسوم الجمركية التي يتبعها.



وقال ترامب على متن الطائرة الرئاسية: "نحن العملة المرجعية. وسنظل كذلك دائما... أعتقد أن الدولار عظيم".