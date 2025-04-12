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ترامب يطلب من الكونغرس أن يجعل التوقيت الصيفي دائما
أخبار دولية
2025-04-12 | 00:38
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ترامب يطلب من الكونغرس أن يجعل التوقيت الصيفي دائما
طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الكونغرس الجمعة جعل التوقيت الصيفي دائما وإلغاء تغيير التوقيت مرتين سنويا.
وجاءت تصريحات ترامب بعد يوم من عقد المشرعين أول جلسة استماع منذ أكثر من ثلاث سنوات حول الجدل المستمر بشأن ما إذا كان ينبغي جعل التوقيت الصيفي دائما أم الإبقاء على التوقيت العادي طوال العام.
وقال ترامب: "يتعين على مجلسي النواب والشيوخ العمل بجد من أجل المزيد من ضوء النهار في نهاية المطاف".
وصوت مجلس الشيوخ بالإجماع في آذار 2022 لجعل التوقيت الصيفي دائما لكن هذه الجهود توقفت في مجلس النواب الذي لم يتطرق إلى هذه المسألة أبدا.
وقال ترامب الشهر الماضي إنه لا يوجد توافق ومن غير المرجح اتخاذ أي إجراء.
وقال تيد كروز رئيس لجنة التجارة بمجلس الشيوخ: "هناك قضايا حقيقية ومعقدة للغاية وحجج متعارضة من كلا الجانبين. هناك إجماع كبير على تثبيت الساعة لكن السؤال هو أين يجب تثبيتها؟".
أخبار دولية
ترامب
الكونغرس
التوقيت الصيفي
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