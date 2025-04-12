زلزال بقوة 6,2 درجات قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة

ضرب زلزال بقوة 6,2 درجات قبالة سواحل منطقة نيو أيرلند في بابوا غينيا الجديدة على ما أفاد المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.



ووقع الزلزال على عمق 72 كيلومترا وعلى بعد حوالى 115 كيلومترا جنوب شرق مدينة كوكوبو.