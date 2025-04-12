تايوان تعقد أول محادثات مع الولايات المتحدة بخصوص الرسوم الجمركية

أعلنت حكومة تايوان أن مسؤولين تايوانيين أجروا أول محادثات بشأن الرسوم الجمركية مع مسؤولين أميركيين أمس الجمعة.



وأفاد مكتب مفاوضات التجارة التايواني في بيان، بأن الجانبين تبادلا وجهات النظر في اجتماع عقد عبر دائرة تلفزيونية بشأن الرسوم الجمركية المضادة بين تايوان والولايات المتحدة والحواجز غير الجمركية أمام التجارة وعدد من القضايا الاقتصادية والتجارية الأخرى بما في ذلك ضوابط التصدير.