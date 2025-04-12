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المبعوث الأميركي يقترح حلا في أوكرانيا شبيها بما حصل في برلين

أخبار دولية
2025-04-12 | 00:58
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المبعوث الأميركي يقترح حلا في أوكرانيا شبيها بما حصل في برلين
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المبعوث الأميركي يقترح حلا في أوكرانيا شبيها بما حصل في برلين

أوضح المبعوث الأميركي كيث كيلوغ لصحيفة تايمز البريطانية أن أوكرانيا ما بعد الحرب قد تكون شبيهة بـ"برلين ما بعد الحرب العالمية الثانية" مع وجود قوات أوروبية وروسية يفصل بينها نهر دنيبرو.
     
وبعد أكثر من ثلاث سنوات من اندلاع الحرب جراء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط 2022، والتقدم المحدود جدا نحو التوصل إلى هدنة، أعربت دول عدة مثل فرنسا والمملكة المتحدة عن دعمها فكرة أن يكون هناك وجود عسكري أوروبي لحفظ السلام في أوكرانيا، واقترحتا أن تكونا جزءا منه بمجرد انتهاء الصراع.
     
وفي مقابلة نشرتها صحيفة تايمز السبت، وصف الجنرال كيلوغ الوضع في أوكرانيا قائلا، "يمكن تقريبا أن نشبه ذلك بما حدث في برلين بعد الحرب العالمية الثانية، عندما كانت هناك منطقة روسية، ومنطقة فرنسية، ومنطقة بريطانية، ومنطقة أميركية".
     
لكن مكان الجدار العازل الذي بني عام 1961 في العاصمة الألمانية، ثم هُدم عام 1989 في ذروة انهيار الاتحاد السوفياتي، يفكر المبعوث الأميركي في نهر دنيبرو وهو "عائق طبيعي كبير" يقطع أوكرانيا وحتى كييف من الشمال إلى الجنوب.
     
ووفقا لكيلوغ، فإن وجودا بريطانيا-فرنسيا في شكل "قوة لضمان" السلام، في غرب نهر دنيبرو، لن يكون "استفزازيا على الإطلاق" بالنسبة إلى موسكو. وستكون قوات روسيا في الشرق، مع وجود قوات أوكرانية في الوسط.
     
وأكد أن الولايات المتحدة لن ترسل أي قوات مسلحة. 
     
وإدراكا منه بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد "لا يقبل" هذا الاقتراح، عرض كيلوغ أيضا إنشاء "منطقة منزوعة السلاح" بين الخطين الأوكراني والروسي، لضمان عدم حدوث أي تبادل لإطلاق النار.
     
وقال: "ننظر الى الخريطة وننشئ... منطقة منزوعة السلاح. ويتراجع كل من الطرفين مسافة 15 كيلومترا". وأضاف: "يمكن مراقبة ذلك بسهولة تامة"، سائلا: "هل ستكون هناك انتهاكات؟ على الأرجح، لأنها دائما ما تحدث".

أخبار دولية

المبعوث الأميركي

كيث كيلوغ

أوكرانيا

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