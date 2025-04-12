أوكرانيا: روسيا تطلق 88 مسيرة في هجوم ليلي

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن الدفاعات الجوية أسقطت 56 من أصل 88 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم ليلا.



وذكرت في بيان، أن 24 طائرة مسيرة "فُقدت" بعد أن استخدم الجيش وسائل التشويش الإلكتروني لإعادة توجيهها.



ووردت تقارير عن أضرار في خمس مناطق بوسط وشرق وجنوب أوكرانيا.