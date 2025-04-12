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وزير الخارجية الإيراني يجري محادثات مع مسؤولين عمانيين قبل المحادثات مع واشنطن
أخبار دولية
2025-04-12 | 02:43
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وزير الخارجية الإيراني يجري محادثات مع مسؤولين عمانيين قبل المحادثات مع واشنطن
أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن وزير الخارجية عباس عراقجي الذي وصل إلى سلطنة عُمان لإجراء محادثات نادرة مع مسؤولين أميركيين بشأن برنامج بلاده النووي، التقى مسؤولين عمانيين.
ويرتقب أن يقود مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الاجتماعات خلف أبواب مغلقة في مسقط.
أخبار دولية
عباس عراقجي
سلطنة عُمان
محادثات
واشنطن
ستيف ويتكوف
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