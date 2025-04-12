69 قتيلا على الأقل في عواصف رعدية وصواعق في الهند والنيبال

قتل ما لا يقل عن 69 شخصا خلال الأسبوع الحالي في عواصف رعدية هبت على ولاية بهار في شرق الهند وفي النيبال المجاورة على ما أفاد مسؤولون.



وأفادت هيئة إدارة الكوارث في ولاية بهار بأن ما لا يقل عن 61 شخصا قضوا جراء عواصف رعدية والصواعق يومي الخميس والجمعة.



وقتل ثمانية أشخاص في النيبال المجاورة على ما أفاد مسؤولون في إدارة الكوارث وكالة فرانس برس، موضحين أنهم قضوا "في ضربات صواعق" يومي الأربعاء والخميس.