زلزال بقوة 5 درجات يهز باكستان

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن زلزالًا بلغت قوته خمس درجات وقع في باكستان اليوم السبت.



وأوضح المركز أن الزلزال كان على عمق 39 كيلومترًا.