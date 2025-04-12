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o
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زلزال بقوة 5 درجات يهز باكستان
أخبار دولية
2025-04-12 | 04:15
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زلزال بقوة 5 درجات يهز باكستان
أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن زلزالًا بلغت قوته خمس درجات وقع في باكستان اليوم السبت.
وأوضح المركز أن الزلزال كان على عمق 39 كيلومترًا.
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