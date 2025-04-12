عراقجي: إيران تسعى إلى "اتفاق عادل" مع الولايات المتحدة

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده تسعى إلى اتفاق "عادل ومشرف" مع الولايات المتحدة، وذلك قبل ساعات من بدء محادثات في سلطنة عمان.



وقال عراقجي بحسب مقطع فيديو نشره التلفزيون الرسمي قبل المحادثات: "نيتنا هي التوصل إلى اتفاق عادل ومشرف من موقف متساو، وإذا تبنى الطرف الآخر أيضا الموقف نفسه، فمن المأمول أن تكون هناك فرصة للتوصل إلى تفاهم أولي يفضي إلى مسار تفاوضي".