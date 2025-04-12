ضبط كميات كبيرة من "الكبتاغون" داخل مرفأ اللاذقية

ضبط فرع مكافحة المخدرات بإدارة الأمن العام في مدينة اللاذقية كميات كبيرة من حبوب "الكبتاغون" المخدرة، كانت مخبأة في مستودعات داخل مرفأ اللاذقية تعود ملكيتها للفرقة الرابعة التابعة "للنظام البائد"، بحسب ما أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا.