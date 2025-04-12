ضبط كميات كبيرة من "الكبتاغون" داخل مرفأ اللاذقية

فرع مكافحة المخدرات بإدارة الأمن العام في مدينة اللاذقية يضبط كميات كبيرة من حبوب "الكبتاغون" المخدرة، كانت مخبأة في مستودعات داخل مرفأ #اللاذقية تعود ملكيتها للفرقة الرابعة التابعة للنظام البائد.#سانا pic.twitter.com/8ikPnIhOf3
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) April 12, 2025
فرع مكافحة المخدرات بإدارة الأمن العام في مدينة اللاذقية يضبط كميات كبيرة من حبوب "الكبتاغون" المخدرة، كانت مخبأة في مستودعات داخل مرفأ #اللاذقية تعود ملكيتها للفرقة الرابعة التابعة للنظام البائد.#سانا pic.twitter.com/8ikPnIhOf3