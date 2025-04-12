الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض ثلاثة مقذوفات أطلقت من غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته الجوية اعترضت ثلاثة مقذوفات أطلقت من قطاع غزة.



وقال الجيش في بيان: "بعد إطلاق صافرات الانذار قبل قليل في مناطق مفتوحة قرب قطاع غزة، قامت القوات الجوية باعتراض ثلاثة مقذوفات تبين أنها عبرت الى الأراضي الإسرائيلية انطلاقا من جنوب غزة. ولم يسجل وقوع إصابات".