روسيا: أوكرانيا نفذت 5 هجمات على البنية التحتية للطاقة خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا نفذت خمس هجمات على البنية التحتية للطاقة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في انتهاك لاتفاق يهدف لوقف مثل هذه الضربات موقتا تم التوصل إليه بوساطة الولايات المتحدة.



واتفقت أوكرانيا وروسيا على وقف تبادل الضربات على منشآت الطاقة الشهر الماضي، لكن الجانبين يتبادلان الاتهامات دوما بانتهاك الاتفاق.