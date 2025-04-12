الجيش الإسرائيلي: أكملنا تطويق مدينة رفح

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أكمل تطويق مدينة رفح في قطاع غزة ضمن خطة معلنة للسيطرة على مزيد من مساحات القطاع الفلسطيني، تزامنا مع عمليات إجلاء واسعة النطاق للسكان.



وأصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرات إخلاء متكررة لمئات الآلاف من الفلسطينيين في مختلف أنحاء رفح منذ استئناف عملياته في غزة في 18 آذار.



وقالت إسرائيل في الثاني من نيسان إن قواتها بدأت في السيطرة على منطقة أطلقت عليها اسم محور موراغ، في إشارة إلى مستوطنة إسرائيلية سابقة كانت تقع بين مدينتي رفح وخان يونس في جنوب قطاع غزة.



ومنذ ذلك الحين، فرّ مئات الآلاف من الفلسطينيين من رفح، وهي منطقة تبلغ مساحتها 60 كيلومترا مربعا وتحدها مصر من الجنوب.



وقال الجيش الإسرائيلي: "خلال اليوم الأخير، أكملت قوات الفرقة 36 تطويق رفح وأسست محور موراغ... الذي يقسم جنوب قطاع غزة بين لواء رفح وخان يونس".