كاتس: الجيش الإسرائيليّ سيوسع عمليته العسكرية في القسم الأكبر من غزة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيليّ يسرائيل كاتس أنّ الجيش الاسرائيليّ سيوسع هجومه "في القسم الأكبر" من قطاع غزة.



وقال كاتس في بيان خاطب فيه السكان الفلسطينيين: "قريبًا، ستتكثف عمليات الجيش وستتوسع، لتشمل مناطق أخرى في القسم الأكبر من غزة".



وطالبهم بإخلاء مناطق القتال.