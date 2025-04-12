فيدان ولافروف ناقشا الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا

ناقش وزير الخارجية التركيّ هاكان فيدان مع نظيره الروسيّ سيرجي لافروف الجهود الرامية إلى وقف لإطلاق النار في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وفق ما أكّد مصدر دبلوماسيّ تركيّ لرويترز.



وأوضح المصدر أنّ الوزيرين بحثا أيضًا قضايا التعاون في مجال الطاقة والعلاقات الثنائية، خلال اجتماع على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسيّ في جنوب تركيا.