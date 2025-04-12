وزير خارجية روسيا: ترامب يفهم صراع أوكرانيا أكثر من أي زعيم أوروبي

رأى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم السبت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يبدو أنه يفهم ما يجري في أوكرانيا أكثر بكثير من أي زعيم أوروبي.



وفي كلمة خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي في جنوب تركيا، أكد لافروف أن ترامب يتفهم الحاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا من أجل التوصل إلى حل.