إيران لا تتوقع "مباحثات طويلة" مع الولايات المتحدة في عمان

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية أن المباحثات حول برنامج طهران النووي بين إيران والولايات المتحدة التي بدأت السبت في عمان، يفترض ألا تستمر وقتا طويلا.



وصرح اسماعيل بقائي للتلفزيون الرسمي "إنها بداية لا نتوقع أن تكون هذه الجولة من المباحثات طويلة جدا"، لافتا الى أن الجانبين يتبادلان "مواقفهما المبدئية" عبر وسيط عماني.