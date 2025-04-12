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وزراء مالية الاتحاد الأوروبيّ مهتمون بفكرة إنشاء صندوق دفاع مشترك
أخبار دولية
2025-04-12 | 10:08
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وزراء مالية الاتحاد الأوروبيّ مهتمون بفكرة إنشاء صندوق دفاع مشترك
عبّر وزراء مالية الاتحاد الأوروبيّ عن اهتمامهم بفكرة إنشاء صندوق دفاع مشترك يشتري المعدات الدفاعية ويمتلكها ويفرض على الأعضاء رسومًا مقابل استخدامها.
وأشار بعضهم أيضًا إلى ضرورة دراسة الاتحاد الأوروبيّ لخيارات التمويل الحالية قبل إنشاء أدوات جديدة.
ويأتي ذلك في إطار جهد أوروبيّ للتأهب لاحتمالية التعرض لهجوم روسيّ، مع إدراك حكومات التكتل أنها لم تعد قادرة على الاعتماد بشكل كامل على الولايات المتحدة فيما يتعلق بأمنها.
وناقش الوزراء فكرة أعدها مركز بروجل للأبحاث، هي أن تنشئ مجموعة من دول الاتحاد الأوروبيّ وأخرى من خارجه صندوقًا بين الحكومات، برأس مال مدفوع، يقترض من السوق، ويشتري ويمتلك معدات عسكرية باهظة الثمن بشكل مشترك.
وسيكون الصندوق، المسمى (آلية الدفاع الأوروبية)، وسيلة لمعالجة مخاوف الدول المثقلة بالديون، لأن الديون الناجمة عن دفع ثمن المعدات ستسجل في دفاتر الآلية، وليس في لموازنات الوطنية.
وقال وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي: "أبدى معظم الوزراء اهتمامهم ببحث بروجل".
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