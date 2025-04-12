الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة

تبادل وزير الخارجية الإيرانيّ عباس عراقجي، والمبعوث الخاص للرئيس الأميركيّ لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، المواقف الرسمية لحكومتيهما عن البرنامج النوويّ السلميّ الإيرانيّ ورفع العقوبات غير القانونية المفروضة على إيران.



وجرت هذه المحادثات بوساطة سلطنة عُمان و"في أجواء بنّاءة قائمة على الاحترام المتبادل"، وفق الخارجية الإيرانية.



وقد اتفق الطرفان على مواصلة هذه المحادثات خلال الأسبوع المقبل.



وأجرى رئيسا الوفدين الإيرانيّ والأميركيّ حديثًا قصيرًا بحضور وزير الخارجية العُماني أثناء مغادرتهما مكان المحادثات.