انتهاء المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في عُمان

انتهت محادثات نادرة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين الولايات المتحدة وإيران جرت السبت في عُمان حيث شدّدت طهران على أن "أجواء بناءة" سادت الحوار مع واشنطن.



وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عراقجي ومبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستيف ويتكوف "تبادلا وجهات النظر في جو بناء قائم على الاحترام المتبادل"، موضحة أن وسيطا عُمانيا أدار المناقشات.

واتفقا على مواصلة المحادثات الأسبوع المقبل.



ولفت البيان إلى أن عراقجي وويتكوف تحادثا بشكل مباشر "لبضع دقائق".

