ضبط نحو أربعة ملايين حبة كبتاغون في ميناء اللاذقية السوري

أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت ضبط نحو أربعة ملايين حبة كبتاغون مخبأة داخل مستودعات في ميناء اللاذقية تمهيدا لتصديرها إلى الخارج.



وأفادت الوزارة على صفحتها في "تلغرام" بأن فرع مكافحة المخدرات بالتعاون مع إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية ضبط "نحو أربعة ملايين حبّة كبتاغون، كانت مُخبّأة بطريقة احترافية داخل خمسة آلاف قضيب حديدي، تمهيدا لتصديرها".



وأشارت إلى أنه تم العثور على الحبوب المخدرة في مستودع في ميناء اللاذقية، من دون أن تحدد وجهتها.



وأضافت "تمت مصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".