إيران والولايات المتحدة ستواصلان المباحثات "الأسبوع المقبل"

ستواصل إيران والولايات المتحدة اللتان أجرتا السبت في عُمان محادثات نادرة حول البرنامج النووي الإيراني استمرت لساعتين ونصف ساعة، محادثاتهما "الأسبوع المقبل"، وفق وزارة الخارجية الإيرانية.



وجاء في بيان للخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف "اتفقا على مواصلة المحادثات الأسبوع المقبل"، وأشار البيان إلى أن عراقجي وويتكوف تحادثا بشكل مباشر "لبضع دقائق".

