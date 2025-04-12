أميركا تستثني الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية المضادة

أظهرت قائمة سلع نشرتها هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أن الولايات المتحدة استثنت بعض الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية المضادة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.



وأدرجت الهيئة في القائمة التي نشرتها في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة نحو 20 منتجًا، منها محولات للطاقة قائمة على أشباه الموصلات وأجهزة تخزين صلبة وشاشات عرض مسطحة.