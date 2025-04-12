الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحاديث مع ريكاردو كرم
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

خروج جديد للبابا فرنسيس للصلاة في كاتدرائية سانتا ماريا ماجوري

أخبار دولية
2025-04-12 | 10:55
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
خروج جديد للبابا فرنسيس للصلاة في كاتدرائية سانتا ماريا ماجوري
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
خروج جديد للبابا فرنسيس للصلاة في كاتدرائية سانتا ماريا ماجوري

أعلن المكتب الاعلامي للفاتيكان على تطبيق تلغرام أن البابا فرنسيس الذي يتعافى من التهاب رئوي مزدوج، خرج مجددا السبت وتوجه إلى كاتدرائية سانتا ماريا ماجوري للصلاة.
     
وقال الفاتيكان إن البابا "توجه بعد الظهر إلى كاتدرائية سانتا ماريا ماجوري، وعشية أحد الشعانين وأسبوع الآلام صلى أمام أيقونة مريم العذراء".
     
وكثف البابا البالغ 88 عاما من ظهوره العلني فجأة في الأيام الأخيرة.
     

أخبار دولية

للبابا

فرنسيس

للصلاة

كاتدرائية

سانتا

ماريا

ماجوري

LBCI التالي
ستاندرد اند بورز تعدل نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة وتثبت تصنيفها الائتماني عند "‭B‬-/‭B‬"
انتهاء اللقاء بين بوتين ومبعوث ترامب بعد أكثر من أربع ساعات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-02-22

الفاتيكان: الوضع الصحي للبابا فرنسيس لا يزال "حرجًا"

LBCI
أخبار دولية
2025-03-10

الفاتيكان: الوضع الصحي للبابا يواصل التحسن

LBCI
أخبار دولية
2025-02-20

الفاتيكان: "تحسن طفيف" في الحالة السريرية للبابا

LBCI
أخبار دولية
2025-03-02

البابا فرنسيس في وضع "مستقر" ويدعو الى الصلاة من أجل لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:03

إعلان حال الطوارئ في كيتو وسبع مقاطعات بسبب اعمال العنف في الاكوادور

LBCI
أخبار دولية
14:37

البيت الأبيض: المحادثات مع إيران "خطوة للأمام"

LBCI
أخبار دولية
13:31

في إتفاق العودة الشرع حول إدارة درعا مصلحة عربية إقليمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

تقييم طِهران للجلسة الأولى من المحادثات مع واشنطن

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
2025-03-13

الباستا بالخضار وسلطة الأرضي شوكي والتفاح... مائدة مميزة مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
09:23

حزب الكتائب يحيي ذكرى المقاومة اللبنانية

LBCI
آخر الأخبار
06:37

معلومات للـLBCI: قوى الأمن الداخلي أوقفت أحد مرتكبي سرقات المطاعم في الأشرفية وهو ارتكب أكثر من أربعين عملية سطو

LBCI
حال الطقس
2025-04-11

منخفض جوي يؤثر على لبنان... وهكذا سيكون طقس أحد الشعانين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

لبنان الى صندوق النقد الدوليّ بقانون اصلاح المصارف وتصور لقوانين اصلاحية اخرى

LBCI
أخبار دولية
13:31

في إتفاق العودة الشرع حول إدارة درعا مصلحة عربية إقليمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

تقييم طِهران للجلسة الأولى من المحادثات مع واشنطن

LBCI
أخبار دولية
13:27

إسرائيل تعيد إحتلال رفح وعينها على المفاوضات الأميركية - الإيرانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

الموقف الأميركيّ بعد الجلسة الأولى من المحادثات مع إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

اللقاء المنتظر بين أميركا وايران في سلطنة عمان... حصل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

تحسينات في المطار وعلى طريقه لملاقاة القادمين

LBCI
أخبار لبنان
13:19

عون: كلّما استقوى أحد بالخارج ضد شريكه في الوطن يكون قد خسر كما خسر شريكه وخسر الوطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

مؤسسة بسام فريحة للفنون تحتفل بالذكرى السنوية الأولى لإنطلاقها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
00:12

طقس أحد الشعانين "بارد"... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
03:21

المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: نأسف للسكوت الوطني والقانوني عن افتراءات تُساق ضدنا

LBCI
أخبار دولية
05:35

ضبط كميات كبيرة من "الكبتاغون" داخل مرفأ اللاذقية

LBCI
أخبار دولية
00:38

ترامب يطلب من الكونغرس أن يجعل التوقيت الصيفي دائما

LBCI
أمن وقضاء
04:32

مخدرات وأعمال منافية للحشمة... وقوى الأمن توقفهم في جونية

LBCI
اقتصاد
03:05

رائد خوري من واشنطن: مهلة حتى أيلول لحسم ملفي حزب الله والموضوع المالي وأولوية أميركية للبنان "لم تحصل من 60 سنة"

LBCI
أمن وقضاء
07:52

الجمارك: ضبط 55 طنًا من الفواكه المهربة وغرامات بـ17.6 مليار ليرة

LBCI
خبر عاجل
07:01

مجلس الوزراء أقر مشروع قانون اصلاح المصارف

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More