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خروج جديد للبابا فرنسيس للصلاة في كاتدرائية سانتا ماريا ماجوري
أخبار دولية
2025-04-12 | 10:55
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خروج جديد للبابا فرنسيس للصلاة في كاتدرائية سانتا ماريا ماجوري
أعلن المكتب الاعلامي للفاتيكان على تطبيق تلغرام أن البابا فرنسيس الذي يتعافى من التهاب رئوي مزدوج، خرج مجددا السبت وتوجه إلى كاتدرائية سانتا ماريا ماجوري للصلاة.
وقال الفاتيكان إن البابا "توجه بعد الظهر إلى كاتدرائية سانتا ماريا ماجوري، وعشية أحد الشعانين وأسبوع الآلام صلى أمام أيقونة مريم العذراء".
وكثف البابا البالغ 88 عاما من ظهوره العلني فجأة في الأيام الأخيرة.
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