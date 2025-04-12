وزير الخارجية العُماني يقول إن المحادثات الأميركية-الإيرانية جرت في "جو ودي"

أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي الذي أدار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في مسقط السبت، ان المناقشات جرت في "جو ودي" مشيرا إلى أن الهدف منها يكمن في إبرام "اتفاق عادل وملزم".



وجاء في منشور للوزير بالإنكليزية على منصة إكس "أنا فخور بأن أعلن أننا استضفنا اليوم في مسقط وزير الخارجية الإيراني الدكتور سيد عباس عراقجي والمبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف، وقدنا وساطة لبدء عملية حوار ومفاوضات بهدف مشترك هو إبرام اتفاق عادل وملزم"، شاكرا لهما مشاركتهما في المحادثات التي جرت في "جو ودي".