دمشق تنشر قوات في محيط سد تشرين الاستراتيجي بالاتفاق مع الأكراد

انتشرت قوات الجيش والأمن العام التابعة للسلطات السورية الجديدة السبت في محيط سد استراتيجي في شمال سوريا، بناء على اتفاق تم التوصل إليه مع الإدارة الذاتية الكردية، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.



تسيطر قوات سوريا الديموقراطية، الذراع العسكري للإدارة الذاتية، على مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا، بينها سدّ تشرين في ريف مدينة منبج في محافظة حلب.



والسبت، أوضح مصدر كردي لفرانس برس أن الاتفاق بين الطرفين والذي يشرف عليه التحالف الدولي المناهض للجهاديين بقيادة واشنطن، ينص على بقاء السد خاضعا للإدارة المدنية الكردية على أن تكون حمايته مشتركة.



وأفادت وكالة الأبناء السورية الرسمية "سانا" السبت عن "بدء دخول قوات الجيش العربي السوري وقوى الأمن العام إلى سد تشرين بريف حلب الشرقي لفرض الأمن والاستقرار.. تنفيذا للاتفاق المبرم مع قوات سوريا الديموقراطية".

