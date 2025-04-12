عزم سوريّ لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدوليّ والبنك الدوليّ

يعتزم وزير المالية ووزير الخارجية ومحافظ البنك المركزيّ في سوريا حضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدوليّ والبنك الدوليّ، التي ستُعقد في واشنطن في وقت لاحق من هذا الشهر، وفق ما أكّدت أربعة مصادر لرويترز.



وستكون هذه المشاركة الأولى لوفد سوريّ رسميّ في الاجتماعات منذ عقدين على الأقل.



وقال مصدران إنه لم يتضح بعد ما إذا كان المسؤولون قد حصلوا على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.