عراقجي: الجولة الثانية من المحادثات ستُعقد على الأرجح في 19 نيسان

أعلن وزير الخارجية الإيرانيّ عباس عراقجي للتلفزيون الرسميّ أنّ الجولة الثانية من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة "ستُعقد على الأرجح" في 19 نيسان، بهدف مناقشة الإطار العام لاتفاق محتمل.



وقال عراقجي إنّ سلطنة عمان قد لا تستضيف الجولة المقبلة من المحادثات، لكنّها ستُعقد بوساطتها.



وأشار إلى أنّ "لا أحد من الطرفين يبحث عن محادثات عقيمة تهدر الوقت".