البيت الأبيض: المحادثات مع إيران "خطوة للأمام"

وصف البيت الأبيض المحادثات التي جرت مع إيران السبت في سلطنة عمان بأنها "خطوة للأمام"، مؤكدا أن المناقشات التي شملت المبعوث الإقليمي للرئيس دونالد ترامب كانت "إيجابية وبناءة".



وقالت الرئاسة الأميركية في بيان "هذه القضايا معقدة للغاية، وكان التواصل المباشر مع المبعوث الخاص (ستيف) ويتكوف اليوم خطوة للأمام في تحقيق نتيجة مفيدة للطرفين"، مضيفة أن الجانبين اتفقا على "الاجتماع مجددا السبت المقبل".

