ترامب: محادثات أوكرانيا ربما تسير على ما يرام لكن هناك وقت "للتحرك أو الصمت"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس السبت أن المحادثات الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا ربما تسير على ما يرام، لكن "هناك نقطة ما يتعين عليك عندها أن تتحرك أو تصمت".



وأدلى ترامب بهذه التصريحات للصحفيين بعد يوم من تعبيره عن إحباطه من روسيا مطالبًا إياها "بالتحرك" من أجل التوصل إلى اتفاق.



وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: "اعتقد أن المحادثات بين روسيا وأوكرانيا ربما تسير على ما يرام، وستكتشفون ذلك قريبًا جدًا".



وأضاف: "هناك نقطة يتعين عليك عندها إما أن تتحرك أو تصمت وسنرى ما سيحدث، ولكن أعتقد أن كل شيء يسير على ما يرام".