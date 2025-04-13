الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
12
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
12
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
روسيا: أسقطنا 13 مسيرة أوكرانية ليلًا
أخبار دولية
2025-04-13 | 01:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
روسيا: أسقطنا 13 مسيرة أوكرانية ليلًا
ذكرت وزارة الدفاع الروسية على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة روستوف وواحدة فوق منطقة بيلغورود.
أخبار دولية
أسقطنا
مسيرة
أوكرانية
ليلًا
التالي
زلزال بقوة 5.6 درجات يهز ميانمار
ترامب: المحادثات النووية مع إيران تمضي على نحو جيد
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
فنّ
04:30
"شعنينة مباركة"... نادين الراسي تعايد متابعيها بهذه الطريقة (صور)
فنّ
04:30
"شعنينة مباركة"... نادين الراسي تعايد متابعيها بهذه الطريقة (صور)
0
رياضة
04:00
الألماني مارتنز يحطم الرقم القياسي لسباق 400 م حرة
رياضة
04:00
الألماني مارتنز يحطم الرقم القياسي لسباق 400 م حرة
0
أخبار لبنان
03:49
سلام: لنجعل من الذكرى الخمسين لاندلاع الحرب نقطة تحول
أخبار لبنان
03:49
سلام: لنجعل من الذكرى الخمسين لاندلاع الحرب نقطة تحول
0
أخبار لبنان
03:47
البطريرك ميناسيان: اليوم نصرخ بأعلى أصواتنا خلصنا يا آتي باسم الرب... خلص وطننا من الفساد
أخبار لبنان
03:47
البطريرك ميناسيان: اليوم نصرخ بأعلى أصواتنا خلصنا يا آتي باسم الرب... خلص وطننا من الفساد
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:11
زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب طاجيكستان
أخبار دولية
02:11
زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب طاجيكستان
0
أخبار دولية
01:13
قداديس الشعانين عمت الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية في الإمارات
أخبار دولية
01:13
قداديس الشعانين عمت الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية في الإمارات
0
أخبار دولية
01:10
الجزائر تحتج على احتجاز فرنسا موظفًا قنصليًا من مواطنيها
أخبار دولية
01:10
الجزائر تحتج على احتجاز فرنسا موظفًا قنصليًا من مواطنيها
0
أخبار دولية
01:07
إسرائيل تقصف المستشفى المعمداني في غزة... وإجلاء المرضى
أخبار دولية
01:07
إسرائيل تقصف المستشفى المعمداني في غزة... وإجلاء المرضى
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-10
حلحلة في الخلاف حول قانون دعم صندوق التعويضات ورواتب المتقاعدين في التعليم الخاص
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-10
حلحلة في الخلاف حول قانون دعم صندوق التعويضات ورواتب المتقاعدين في التعليم الخاص
0
أخبار دولية
04:49
عراقجي: إيران تسعى إلى "اتفاق عادل" مع الولايات المتحدة
أخبار دولية
04:49
عراقجي: إيران تسعى إلى "اتفاق عادل" مع الولايات المتحدة
0
أمن وقضاء
2025-02-23
قوى الأمن: تعديل مواعيد إجراء فحص الصحة العامة والرياضة البدنية للمرشحين للتطوع بصفة دركي متمرن
أمن وقضاء
2025-02-23
قوى الأمن: تعديل مواعيد إجراء فحص الصحة العامة والرياضة البدنية للمرشحين للتطوع بصفة دركي متمرن
0
آخر الأخبار
00:10
إحصاءات غرفة المروري: قتيل و6 جرحى في 7 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
00:10
إحصاءات غرفة المروري: قتيل و6 جرحى في 7 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
لبنان الى صندوق النقد الدوليّ بقانون اصلاح المصارف وتصور لقوانين اصلاحية اخرى
تقارير نشرة الاخبار
13:33
لبنان الى صندوق النقد الدوليّ بقانون اصلاح المصارف وتصور لقوانين اصلاحية اخرى
0
أخبار دولية
13:31
في إتفاق العودة الشرع حول إدارة درعا مصلحة عربية إقليمية
أخبار دولية
13:31
في إتفاق العودة الشرع حول إدارة درعا مصلحة عربية إقليمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تقييم طِهران للجلسة الأولى من المحادثات مع واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تقييم طِهران للجلسة الأولى من المحادثات مع واشنطن
0
أخبار دولية
13:27
إسرائيل تعيد إحتلال رفح وعينها على المفاوضات الأميركية - الإيرانية
أخبار دولية
13:27
إسرائيل تعيد إحتلال رفح وعينها على المفاوضات الأميركية - الإيرانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الموقف الأميركيّ بعد الجلسة الأولى من المحادثات مع إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الموقف الأميركيّ بعد الجلسة الأولى من المحادثات مع إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
اللقاء المنتظر بين أميركا وايران في سلطنة عمان... حصل!
تقارير نشرة الاخبار
13:24
اللقاء المنتظر بين أميركا وايران في سلطنة عمان... حصل!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تحسينات في المطار وعلى طريقه لملاقاة القادمين
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تحسينات في المطار وعلى طريقه لملاقاة القادمين
0
أخبار لبنان
13:19
عون: كلّما استقوى أحد بالخارج ضد شريكه في الوطن يكون قد خسر كما خسر شريكه وخسر الوطن
أخبار لبنان
13:19
عون: كلّما استقوى أحد بالخارج ضد شريكه في الوطن يكون قد خسر كما خسر شريكه وخسر الوطن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
مؤسسة بسام فريحة للفنون تحتفل بالذكرى السنوية الأولى لإنطلاقها
تقارير نشرة الاخبار
13:13
مؤسسة بسام فريحة للفنون تحتفل بالذكرى السنوية الأولى لإنطلاقها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
05:35
ضبط كميات كبيرة من "الكبتاغون" داخل مرفأ اللاذقية
أخبار دولية
05:35
ضبط كميات كبيرة من "الكبتاغون" داخل مرفأ اللاذقية
2
أمن وقضاء
07:52
الجمارك: ضبط 55 طنًا من الفواكه المهربة وغرامات بـ17.6 مليار ليرة
أمن وقضاء
07:52
الجمارك: ضبط 55 طنًا من الفواكه المهربة وغرامات بـ17.6 مليار ليرة
3
حال الطقس
07:48
اللبنانيون يستعدون للاحتفال بأحد الشعانين... وهكذا سيكون الطقس
حال الطقس
07:48
اللبنانيون يستعدون للاحتفال بأحد الشعانين... وهكذا سيكون الطقس
4
خبر عاجل
07:01
مجلس الوزراء أقر مشروع قانون اصلاح المصارف
خبر عاجل
07:01
مجلس الوزراء أقر مشروع قانون اصلاح المصارف
5
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تحسينات في المطار وعلى طريقه لملاقاة القادمين
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تحسينات في المطار وعلى طريقه لملاقاة القادمين
6
خبر عاجل
07:31
مرقص: أموال المودعين ولا سيما صغارها تتمتع بالأولية في حمايتها والودائع العائدة للصندوق الوطنيّ للضمان والتقاعد للقضاة والمدارس والجامعات والجيش مضمونة ومحفوظة
خبر عاجل
07:31
مرقص: أموال المودعين ولا سيما صغارها تتمتع بالأولية في حمايتها والودائع العائدة للصندوق الوطنيّ للضمان والتقاعد للقضاة والمدارس والجامعات والجيش مضمونة ومحفوظة
7
حال الطقس
02:00
طقس أحد الشعانين: خريفي بارد مع بعض الأمطار المحلية
حال الطقس
02:00
طقس أحد الشعانين: خريفي بارد مع بعض الأمطار المحلية
8
أخبار لبنان
16:25
بعد عمليات سطو على عدد من الصيدليات..وزير الداخلية: نتابع الموضوع
أخبار لبنان
16:25
بعد عمليات سطو على عدد من الصيدليات..وزير الداخلية: نتابع الموضوع
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More