زلزال بقوة 5.6 درجات يهز ميانمار

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن زلزالًا بلغت شدته 5.6 درجات هز ميانمار اليوم الأحد.وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق 35 كيلومترًا.