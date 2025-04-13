قداديس الشعانين عمت الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية في الإمارات

احتفلت الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية معًا بعيد الشعانين، هذه السنة.



وفي كنيسة القديس فرنسيس في جبل علي في دبي، ترأس الذبيحة الأب طانيوس جعجع الكبوشي وعاونه الأب جورج بوشعيا المرسل اللبناني، وخدمت القداس جوقة الرعية.



وبعد تلاوة نص من الإنجيل ركزت العظة على معاني المناسبة، ففي أحد الشعانين يصرخ جمهور المؤمنين "هوشعنا، أي يا مخلص خلصنا". و"أحد الشعانين هو المدخل إلى الأسبوع الأخير من زمن الصوم، فالطريق إلى القيامة تمر بدرب الجلجلة. عندما دخل يسوع إلى أورشليم، كان البعض يهتف له والبعض الآخر يفرش ثوبه أمامه، وعلى المؤمنين في زحمة العيد، ألا ينسوا أن يخلعوا عنهم ضعفهم للعبور إلى أورشليم الروحية". وأشارت العظة إلى أن البابا القديس يوحنا بولس الثاني دعا المؤمنين إلى أن يشرعوا قلبوهم للمسيح حتى يكون المسيح حاضرا في وسطهم.



وبعد القداس، طاف جمهور المؤمنين مع أطفالهم خلف الكهنة حاملين الشموع وسعف النخل وهاتفين: "هوشعنا الآتي باسم الرب".



كذلك، عمت القداديس في دبي عمت مختلف الكنائس ولاسيما منها كنيسة القديسة مريم في عود ميثا وكنيسة سيدة البشارة الأرثوذكسية في جبل علي.



وفي العاصمة أبو ظبي، أحيا الأب إيلي الهاشم الكبوشي القداس في كاتدرائية مار يوسف.



وفي الإمارات الشمالية، أحيا الأب ماجد موسى قداديس الشعانين في كنيستي مار ميخائيل في الشارقة والقديس أنطونيوس البدواني في رأس الخيمة.