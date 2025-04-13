زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب طاجيكستان

أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بأن زلزالًا بلغت شدته 6.4 درجات ضرب طاجيكستان اليوم الأحد، مشيرًا إلى أنه وقع على عمق 16 كيلومترًا.وفي وقت لاحق، عدل المركز قوة الزلزال إلى 5.9 درجات.