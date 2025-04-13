الكرملين: العلاقات مع أميركا تتقدم بشكل جيد للغاية

أفاد الكرملين بأن العلاقات مع الولايات المتحدة تتقدم بشكل جيد للغاية، لكنه نوه أيضًا إلى أن الضرر الذي لحق بالعلاقات مع موسكو في عهد الإدارة الأميركية السابقة كان جسيمًا.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفي بافيل زاروبين من التلفزيون الروسي الرسمي: "كل شيء يمضي على ما يرام... الحقيقة هي أن إحياء العلاقات من البداية مجددًا مهمة صعبة للغاية وتتطلب جهودًا دبلوماسية مكثفة وجهودًا أخرى".