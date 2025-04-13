الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أفلام دينية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الكرملين: العلاقات مع أميركا تتقدم بشكل جيد للغاية

أخبار دولية
2025-04-13 | 05:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الكرملين: العلاقات مع أميركا تتقدم بشكل جيد للغاية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الكرملين: العلاقات مع أميركا تتقدم بشكل جيد للغاية

أفاد الكرملين بأن العلاقات مع الولايات المتحدة تتقدم بشكل جيد للغاية، لكنه نوه أيضًا إلى أن الضرر الذي لحق بالعلاقات مع موسكو في عهد الإدارة الأميركية السابقة كان جسيمًا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفي بافيل زاروبين من التلفزيون الروسي الرسمي: "كل شيء يمضي على ما يرام... الحقيقة هي أن إحياء العلاقات من البداية مجددًا مهمة صعبة للغاية وتتطلب جهودًا دبلوماسية مكثفة وجهودًا أخرى".

أخبار دولية

العلاقات

أميركا

تتقدم

للغاية

LBCI التالي
وزير الخارجية التركي: أردوغان يعتزم زيارة سوريا
زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب طاجيكستان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-04-01

ترامب تحدث مع الرئيس المصري: المكالمة سارت بشكل جيد للغاية

LBCI
أخبار دولية
2025-03-20

ترامب: سنوقع إتفاقية المعادن مع أوكرانيا قريبًا وجهود السلام تسير "بشكل جيد للغاية"

LBCI
أخبار دولية
2025-03-04

الكرملين: من المبكر للغاية الحديث عن مكان المحادثات المقبلة مع أميركا

LBCI
آخر الأخبار
2025-02-11

ترامب: سندير غزة بشكل صحيح للغاية ولن نشتريها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:57

ماكرون بعد الضربة الروسية على سومي الأوكرانية: ينبغي اتخاذ إجراءات قوية لفرض وقف لاطلاق النار على روسيا

LBCI
أخبار دولية
08:51

السيسي يزور قطر لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

LBCI
أخبار دولية
08:44

زيلينسكي يدعو إلى ممارسة "ضغط قوي" على روسيا لإنهاء الحرب

LBCI
أخبار دولية
08:24

الصين تدعو الولايات المتحدة الى إلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة بشكل كامل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-03-26

نادين نسيب نجيم توجه رسالة مؤثرة إلى ابنتها في عيد ميلادها: "كل سنة وإنتي أحلى وأجمل" (فيديو)

LBCI
رياضة
05:00

وفاة النجم السابق لكرة القدم النيجيرية كريستيان تشوكوو عن 74 عاما

LBCI
أخبار دولية
08:51

السيسي يزور قطر لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

LBCI
أخبار دولية
07:54

بابا الفاتيكان يظهر لفترة وجيزة بعد قداس أحد السعف... "لنتذكر أيضًا لبنان"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:31

في فرن الشباك... هكذا احتفلت الرعايا بأحد الشعانين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:54

في القليعة... السفير البابوي ترأس قداس الشعانين ودعا إلى الفرح والأمل والسلام

LBCI
أخبار دولية
05:23

الكرملين: العلاقات مع أميركا تتقدم بشكل جيد للغاية

LBCI
أخبار دولية
00:45

ترامب: المحادثات النووية مع إيران تمضي على نحو جيد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

لبنان الى صندوق النقد الدوليّ بقانون اصلاح المصارف وتصور لقوانين اصلاحية اخرى

LBCI
أخبار دولية
13:31

في إتفاق العودة الشرع حول إدارة درعا مصلحة عربية إقليمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

تقييم طِهران للجلسة الأولى من المحادثات مع واشنطن

LBCI
أخبار دولية
13:27

إسرائيل تعيد إحتلال رفح وعينها على المفاوضات الأميركية - الإيرانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

الموقف الأميركيّ بعد الجلسة الأولى من المحادثات مع إيران

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:00

طقس أحد الشعانين: خريفي بارد مع بعض الأمطار المحلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

تحسينات في المطار وعلى طريقه لملاقاة القادمين

LBCI
أخبار لبنان
16:25

بعد عمليات سطو على عدد من الصيدليات..وزير الداخلية: نتابع الموضوع

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدمة النشرة المسائية 12-4-2025

LBCI
آخر الأخبار
10:44

الجميل: لا نختبىء تحت سابع أرض ونرسل شبابنا إلى الموت فقيادات الكتائب إستشهدت قبل شبابها

LBCI
خبر عاجل
10:38

الجميل: حان الوقت لأن يقتنع حزب الله وبأسرع وقت ممكن بأن لا بديل عن الدولة... ولا مستقبل للسلاح خارج إطار الدولة وعلى الحزب تسليم سلاحه كما فعل غيره

LBCI
خبر عاجل
10:41

الجميّل: لسنا مستعدين لمناقشة جدوى تسليم السلاح لأن الأمر منصوص عليه في الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية والنقاش الوحيد المطلوب بين الدولة بقيادة الرئيس عون والحكومة مباشرة مع حزب الله للكلام عن كيفية تسليم السلاح لا عن مبدأ تسليم السلاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

تقييم طِهران للجلسة الأولى من المحادثات مع واشنطن

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More