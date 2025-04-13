وزير الخارجية التركي: أردوغان يعتزم زيارة سوريا

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الأحد أن الرئيس رجب طيب أردوغان يعتزم زيارة سوريا وأن المسؤولين يواصلون العمل على تحديد المواعيد الملائمة لمثل هذه الزيارة.