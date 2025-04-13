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الصين تدعو الولايات المتحدة الى إلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة بشكل كامل

أخبار دولية
2025-04-13 | 08:24
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الصين تدعو الولايات المتحدة الى إلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة بشكل كامل
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الصين تدعو الولايات المتحدة الى إلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة بشكل كامل

دعت الصين الولايات المتحدة إلى "إلغاء" الرسوم الجمركية المتبادلة بشكل كامل، وذلك عقب قرار الولايات المتحدة الجمعة إعفاء السلع المتعلقة بالتكنولوجية المتطورة منها. 
     
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان: "نحث الولايات المتحدة على (...) اتخاذ خطوة كبيرة لتصحيح أخطائها وإلغاء الممارسة الخاطئة المتمثلة في فرض رسوم جمركية متبادلة بشكل كامل، والعودة إلى المسار الصحيح من الاحترام المتبادل".

أخبار دولية

الصين

الولايات المتحدة

الرسوم الجمركية

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