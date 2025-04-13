زيلينسكي يدعو إلى ممارسة "ضغط قوي" على روسيا لإنهاء الحرب

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى ممارسة "ضغط قوي" على روسيا لإنهاء حربها على أوكرانيا بعد ضربة روسية على مدينة سومي أسفرت عن مقتل 31 شخصا.



وقال زيلينسكي: "بدون ضغط قوي حقا وبدون دعم مناسب لأوكرانيا، ستواصل روسيا إطالة أمد هذه الحرب. لقد مر شهران منذ أن تجاهل الرئيس فلاديمير بوتين اقتراح الولايات المتحدة بوقف إطلاق نار كامل وغير مشروط".