السيسي يزور قطر لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى قطر حيث من المقرر أن يلتقي بأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وأحدث التطورات الإقليمية خصوصا ما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية.



وتتوسط مصر وقطر إلى جانب الولايات المتحدة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والسجناء بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).



وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي في بيان، أن السيسي سيلتقي أيضا خلال الزيارة بممثلي مجتمع الأعمال القطري لبحث فرص التعاون الاقصادي بين البلدين.



وكشف أن السيسي سيتوجه بعد ذلك إلى الكويت حيث يلتقي مع أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.